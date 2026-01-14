Die Deutsche Bank könnte laut Medienberichten vor einem Verkauf ihrer Privatkundensparte in Indien stehen. Damit käme der Vorstand bei der Neuordnung auf diesem Markt einen wichtigen Schritt voran und würde gleichzeitig sein Profil schärfen. Aktuell könnte die Ausgangslage dafür günstig sein.Wie verschiedene Medien berichten, gibt es für die Privatkundensparte der Deutschen Bank in Indien und dem Vermögensverwaltungssegment mindestens zwei verbindliche Angebote. Dabei soll es sich um die Kotak Mahindra ...Den vollständigen Artikel lesen ...
