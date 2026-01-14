Ingolstadt - Audi hat 2025 zwar weniger Autos verkauft, kann zum Jahresende aber zumindest einen klaren Aufwärtstrend vorweisen. In den vergangenen zwölf Monaten sanken die weltweiten Auslieferungen der VW -Tochter um 2,9 Prozent auf 1,62 Millionen Autos. Zuletzt zogen die Zahlen allerdings an und lagen seit September jeden Monat über dem Vorjahreswert. Im vierten Quartal ergab sich damit ein Plus von 2,8 Prozent auf 447.786 Autos. «Unsere Produktoffensive ...Den vollständigen Artikel lesen ...
