Mittwoch, 14.01.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Strategischer Schachzug: Germanium Mining sichert sich massives Flächenpotenzial im Kampf um die High-Tech-Vorherrschaft
WKN: 850628 | ISIN: US46625H1005 | Ticker-Symbol: CMC
Tradegate
14.01.26 | 12:56
267,95 Euro
+0,37 % +1,00
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
DJ Industrial
S&P 100
S&P 500
JP Morgan Aktie: Aktien kaufen nach starken Quartalszahlen?

Die JP Morgan Aktie hat mit starken Zahlen den inoffiziellen Startschuss für die US-Berichtssaison gegeben. Trotz höherer Rückstellungen für Kreditausfälle konnte die größte US-Bank die Markterwartungen klar übertreffen. Gleichzeitig zeigt sich CEO Jamie Dimon optimistisch mit Blick auf die US-Wirtschaft. Für Anleger stellt sich nun die zentrale Frage: Ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um JP Morgan Aktien zu kaufen?

