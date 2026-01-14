Mit den vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2025, die am 24. Februar veröffentlicht werden, wird Elmos voraussichtlich das Geschäftsjahr 2025 mit einem klaren operativen und strategischen Erfolg abschließen. Dies setzt die beeindruckende Leistungsbilanz des Unternehmens fort, trotz der Herausforderungen durch Entlagerungseffekte und der Aufnahme erheblicher Sondereffekte. Ausblickend wird das Jahr 2026 wahrscheinlich sogar noch besser aussehen. Wir erwarten ein Umsatzwachstum von etwa 10%, während die Auswirkungen der Entlagerung nachlassen und sich die Margen im Jahresvergleich verbessern, wenn auch leicht unter unseren ursprünglichen Erwartungen. Der bereinigte freie Cashflow (Adj. FCF) wird voraussichtlich auf rund 15% des Umsatzes steigen, was über dem aktuellen Konsens liegt. Über den Zyklus hinaus bleibt Elmos fest auf Kurs, seine Ziele für 2030 zu erreichen, unterstützt durch langfristige Branchentrends, Designgewinne und strategische Initiativen. Nach mehr als einem Anstieg des Aktienkurses um rund 100% seit April 2025 ist jedoch ein Großteil der verbesserten Perspektiven bereits eingepreist. Wir glauben, dass ein längerer Nachweis über die Erbringung von freiem Cashflow erforderlich ist, um eine weitere Ausweitung des Multiplikators zu rechtfertigen. Basierend auf aktualisierten Annahmen erhöhen wir unser Kursziel auf 113,00 EUR (~17x 2026E KGV), stufen jedoch die Aktie auf HOLD herab und warten auf einen attraktiveren Zeitpunkt für einen Wiedereinstieg. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/elmos-semiconductor-se





© 2026 mwb research