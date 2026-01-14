Warner-Übernahme: Netflix setzt jetzt alles auf Cash!



Werbung







Die Übernahmewettkampf um Warner Bros geht in die nächste Runde.



Netflix scheint laut der Nachrichtenagentur Bloomberg derzeit an überarbeitenden Bedingungen für die Übernahme von Warner Bros. Discovery zu arbeiten. Um den langwierigen Verkaufsprozess zu beschleunigen und den Widerstand von Politikern sowie dem Rivalen Paramount Skydance zu brechen, erwägt das Unternehmen ein ausschließliches Barangebot für die Filmstudios und das Streaming-Geschäft.



Die Notwendigkeit zur Anpassung resultiert primär aus der schwachen Entwicklung der eigenen Aktie: Seit dem Start des Übernahmevorhabens im Oktober hat das Netflix-Papier rund ein Viertel seines Wertes verloren und notierte zuletzt bei etwa 90 USD. Im ursprünglichen Deal sollten Warner-Aktionäre neben einer Barzahlung auch Netflix-Stammaktien erhalten. Das Modell sah jedoch vor, dass bestimmte Anpassungen vorgenommen werden, sobald die Netflix-Aktie unter einen Wert von 97,91 USD fällt.



Währenddessen erhöht das Konsortium um Paramount-Chef David Ellison den Druck massiv. Durch ein öffentliches Übernahmeangebot für Warner-Aktien, persönliche Finanzgarantien in Höhe von über 40 Milliarden US-Dollar und Klagen gegen das Board von Warner Bros. versucht Paramount, den Netflix-Deal in letzter Sekunde zu Fall zu bringen. Ob dies gelingt, bleibt abzuwarten.



















Lesen Sie jetzt den großen charttechnischen Jahresausblick 2026!



Zum Jahresende blicken wir in die große Glaskugel - zum 20. Mal! Wir feiern Jubiläum - 20 Jahre "Technischer Jahresausblick" und "Daily Trading"! Schauen Sie sich jetzt die spannendsten Charts für 2026 an und bereiten Sie sich auf das kommende Börsenjahr vor. Unser Ziel ist es nicht, eine exakte Punktprognose zu geben, sondern anhand fundierter Technischer Methoden mögliche Szenarien sowie einen Fahrplan für 2026 aufzuzeigen. Ganz nach Louis Pasteur: "Glück bevorzugt den, der darauf vorbereitet ist.". Also worauf warten Sie? Sichern Sie sich jetzt den kostenlosen Jahresausblick 2026!







Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC









