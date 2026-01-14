Mit den Herkunftsnachweisen auf Stundenbasis soll die Verknüpfung von Erneuerbaren-Erzeugung und Stromverbrauch von Unternehmen noch besser gematcht und nachgewiesen werden. Bislang gab es dazu nur Tests in Pilotprojekten. Lichtblick bietet seinen Geschäftskunden ab sofort eine vollständige und stündlich präzise Transparenz über die Herkunft und Qualität des verbrauchten Ökostroms an. Dafür arbeite es mit dem Technologiepartner Granular Energy zusammen, teilte das Hamburger Energieunternehmen am Mittwoch mit. Damit sei es künftig möglich, eine stündliche Auflösung zwischen Stromerzeugung aus einer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
