Das Fraunhofer ISE kann mit Hilfe von Infrarotkanälen genauere Vorhersagen für die kurzfristige Solarstromproduktion insbesondere am frühen Morgen machen. In Zusammenarbeit mit einer KI für die Wolkenprognose verringert das neue Verfahren den Prognosefehler um elf Prozent. Das Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE hat ein neues Verfahren entwickelt, um genauere Solarstromprognosen zu erstellen als bisher möglich sind. Wie das Institut mitteilte, soll das neue Modell Netzbetreibern dabei
