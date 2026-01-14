Hamburg (www.fondscheck.de) - Zum 1. Januar 2026 startete Dipl.-Kfm. Axel Hörger als Vorstandsmitglied und Chief Strategy Officer (CSTRO) der LAIQON AG, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Das neu formierte Vorstandsteam mit Dipl.-Ing. Achim Plate als Chief Executive Officer (CEO) und Axel Hörger steht für eine enge Zusammenarbeit und gemeinsame Verantwortung für die Wachstumsstrategie GROWTH 28 des Premium Wealth-Spezialisten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
