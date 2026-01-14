Tesla-CEO Elon Musk kündigt an, dass das "Full Self Driving"-Assistenzsystem (FSD) des E-Autobauers ab dem 14. Februar nur noch im Monatsabo erhältlich sein wird. Aktuell können US-Kunden das System entweder für eine einmalige Zahlung von 8.000 US-Dollar oder im Monatsabo für 99 US-Dollar erwerben. Das System mit dem offiziellen Namen "Full Self-Driving (Supervised)" assistiert in Tesla-Autos etwa beim Beschleunigen, Bremsen und Einhalten der Spur ...Den vollständigen Artikel lesen ...
