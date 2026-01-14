Für Photovoltaik-Anlagen vom Eigenheim bis zum Gewerbe- und Industrie-Segment soll das neue, KI-gestützte Tool den Betreibern eine kompakte Datendarstellung und Installateuren eine vertiefte Datenanalyse zur frühzeitigen Fehlererkennung bieten. Die für alle Betreiber von Photovoltaik-Anlagen relevante Frage "Warum läuft meine Solaranlage nicht so, wie sie sollte?" will der Softwarespezialist Solar Manager künftig mit seinem Energiemanagementsystem (EMS) beantworten. Das Schweizer Unternehmen hat hierfür das Tool PV-Performance-Analyse entwickelt und in sein EMS integriert. "So ein Tool hat bislang ...Den vollständigen Artikel lesen ...
