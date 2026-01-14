Abschreibungen in Milliardenhöhe, schwacher Ölhandel und ein radikaler Führungswechsel: BP steht vor einer strategischen Zäsur. Was hinter den Schockzahlen steckt ? und warum die Börse trotzdem Hoffnung schöpft. Der britische Energiekonzern BP rechnet im Schlussquartal mit deutlichen Wertberichtigungen. Für das vierte Quartal rechnet das Unternehmen mit Abschreibungen von bis zu fünf Milliarden US-Dollar. Betroffen sind vor allem Geschäftsbereiche, die im Zuge der strategischen Neuausrichtung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
