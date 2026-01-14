Basel - HIAG hat erfolgreich mit der NorthC Schweiz AG, die Schweizer Gesellschaft der NorthC Group, eine führende Data Center Betreiberin in Nordwesteuropa, einen Mietvertrag über mehr als 30 Jahre für ein neu zu erstellendes Gebäude zur Data Center Nutzung auf dem Campus «The Hive» in Meyrin (GE) abgeschlossen. Gemäss der NorthC Schweiz AG soll das geplante Data Center über eine IT-Kapazität von 4.5 MW verfügen und mit 100% grüner Energie betrieben ...Den vollständigen Artikel lesen ...
