Amazon hat erste Testflüge mit seinen MK30-Lieferdrohnen vom Logistikzentrum in Darlington, Nordengland, durchgeführt. Noch 2026 könnten Kunden beliefert werden. Der Onlinehändler Amazon plant, seinen Drohnenlieferdienst Amazon Prime AirÂ im Vereinigten Königreich bald in Betrieb zu nehmen. Es wäre das erste Mal auf britischem Boden. Schon Ende Januar 2025 hatte der Konzern den Bau einer Flugbetriebsanlage in der Grafschaft Durham angekündigt. Das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n