Mitteilung der e.Anleihe GmbH:

e.Anleihe GmbH fordert Dual Track im Schutzschirmverfahren der Noratis AG und lädt Anleihegläubiger zur Informationsveranstaltung ein

- Virtuelle Informationsveranstaltung am 21. Januar 2026 um 16:00 Uhr

- Erläuterung des aktuellen Stands des Verfahrens gemeinsam mit dem Sachwalter

Die e.Anleihe GmbH, gemeinsamer Vertreter der Anleihegläubiger der von der Noratis AG begebenen Anleihe 2020/2028 (ISIN: DE000A3H2TV6), informiert, dass sie in den Gläubigerausschuss der Noratis AG bestellt wurde und im engen Austausch mit dem Sachwalter, Rechtsanwalt Dr. Andreas Kleinschmidt, steht. Dabei steht der Schutz der Interessen der Anleihegläubiger ...

Den vollständigen Artikel lesen ...