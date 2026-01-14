DJ Fresenius lizenziert Zellselektionstechnologie von TQ Therapeutics ein
DOW JONES--Fresenius hat für seine Tochter Kabi eine exklusive Lizenz zur Entwicklung, Herstellung sowie zum Vertrieb von Produkten auf Basis der proprietären Zellselektionstechnologie des deutschen Biotech-Unternehmens TQ Therapeutics erworben. Basis dafür ist eine strategische Entwicklungsvereinbarung zwischen beiden Unternehmen. Fresenius verspricht sich von der Zusammenarbeit eine Verschlankung von Prozessen sowie die Beschleunigung der Entwicklung neuer Therapien, wie das Unternehmen mit Sitz in Bad Homburg mitteilte.
January 14, 2026
