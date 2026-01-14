Gemäß einer Erhebung des CSIS ("Center for Strategic and International Studies") stellt die chinesische Kontrolle über die globale Galliumproduktion ein deutlich höheres Risiko für die nationale Sicherheit der USA dar, als zuvor bekannt war. Das kritische Metall ist enorm wichtig für die Bereiche Solarzellen, medizinische Diagnostik und Verteidigung.Im Aktien-Report "Geheimakte 100-Bagger" habe ich einen potenziellen Nachfolger von IperionX vorgestellt, der in Nordamerika über 2 Titan-Vanadium-Lagerstätten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär