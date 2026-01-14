Chur - Der deutsche Werkzeughändler Würth hat im Geschäftsjahr 2025 insgesamt mehr Umsatz erzielt als ein Jahr davor. In der Schweiz war der Umsatz indes rückläufig. Insgesamt erwirtschaftete die Gruppe einen Umsatz von 20,7 Milliarden Euro, wie aus einer Mitteilung vom Mittwoch hervorgeht. Das sind 2,3 Prozent mehr als im Vorjahr, währungsbereinigt lag das Plus gar bei 3,2 Prozent. Der Rekordumsatz sei auch dank Marktanteilsgewinnen zustande gekommen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
