Durch eine Änderung im Standortförderungsgesetz werden Anleiheemissionen für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) in Deutschland deutlich erleichtert.
Der Bundestag hat den entsprechenden Gesetzentwurf am 19. Dezember 2025 beschlossen, die Zustimmung des Bundesrats wird für Ende Januar 2026 erwartet. Kern der Reform ist die Streichung von § 6 des Wertpapierprospektgesetzes, der für prospektfreie Wertpapieremissionen sogenannte Einzelanlagen durch nicht qualifizierte Anleger regelt und Obergrenzen für diese Investments festlegt. Je nach Höhe des Investments mussten Anleger sogar Auskunft ...Den vollständigen Artikel lesen ...
