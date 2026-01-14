© Foto: adobe.stock.comGold und Silber kennen kein Halten. Die Pessimisten, die aufgrund der Turbulenzen im Dezember das Ende der imposanten Rallye erwartet hatten, werden eines Besseren belehrt. Die Rallye eskaliert wohl erst jetzt!Gold und Silber aktuell - Die Preise knallen jetzt rauf Die Rekordjagd findet ihre Fortsetzung. Gold hat die 4.600 US-Dollar übersprungen und sich oberhalb dieser wichtigen Marke festgesetzt. Es gibt wohl keinen Zweifel daran, dass der Goldpreis die 5.000 US-Dollar nun endgültig ins Visier genommen hat. Silber treibt indes seine Rallye erbarmungslos voran. Der Sprung über die 90 US-Dollar öffnet dem Silberpreis die Tür in Richtung 100 US-Dollar. Und dabei muss es angesichts der …Den vollständigen Artikel lesen
