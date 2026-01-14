Auf Basis des gewachsenen Privatkundengeschäfts hat die UMWELTBANK ihre Ergebnisprognose für 2025 bestätigt. Der Gewinn vor Steuern belief sich auf 5 bis 10 Mio. €. Die mittelfristigen Planzahlen (Szenario 2028) behalten Gültigkeit, so wie auf dem Kapitalmarkttag vorgestellt.
Allein im Q4 kamen 23.000 Kunden hinzu. Es sind nun mehr als 184.000 (+ 19 %). Die Privatkundeneinlagen summieren sich auf ca. 4,3 Mrd. €, sie wurden im Geschäftsjahr um ca. 800 Mio. € ausgeweitet.
Die neu vergebenen Kredite lagen in der Größenordnung von 120 Mio. €, womit das Zielband (200 bis 250 Mio. €) verfehlt wurde. Hier rechnet das Institut in 2026 mit deutlicher Beschleunigung. Nächster Zahlentermin ist der 25. Februar, zunächst mit weiteren vorläufigen Daten.
Die Aktie der UMWELTBANK hatte Anfang Oktober 2021 noch bei fast 24 € notiert. Eine mehr als dreijährige Talfahrt des Aktienkurses setzte 2021 bereits ein, als sich die Erkenntnis notwendiger Leitzinserhöhungen noch nicht allgemein durchgesetzt hatte.
Aktuell wird ein Börsenwert von 159 Mio. € angezeigt. Auf Basis von Schätzungen für 2027 gilt ein KGV um 6,3.
Helmut Gellermann
Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf.
