Ein Photovoltaik-Installationsbetrieb ist von einem Gericht in Victoria zu einer Geldstrafe von 9000 Australischen Dollar verurteilt worden. Es bekannte sich schuldig, bei fünf Immobilien unsichere Batteriespeichersysteme installiert zu haben, was unter anderem einen kleineren Hausbrand verursachte. von pv magazine Australien Der in Melbourne registrierte Photovoltaik-Installationsbetrieb Greenova Pty Ltd ist vom Seymour Magistrates Court ohne Schuldspruch zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Er hatte zuvor zugegeben, für unsichere Installation von Batteriespeichern in fünf Immobilien in Victoria ...Den vollständigen Artikel lesen ...
