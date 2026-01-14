Politischer Gegenwind, fallende Kurse und verunsicherte Anleger. Sollte man bei Visa die Reißleine ziehen, oder ist das eine Gelegenheit?Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 LYNX-Werbemitteilung - Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|278,25
|278,80
|17:58
|278,25
|278,80
|17:58
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|17:37
|Why Is Visa Stock Falling?
|17:30
|Visa unter Druck: Reißleine ziehen, aussitzen oder zugreifen?
|Politischer Gegenwind, fallende Kurse und verunsicherte Anleger. Sollte man bei Visa die Reißleine ziehen, oder ist das eine Gelegenheit Den vollständigen Artikel lesen ...
► Artikel lesen
|17:17
|BVNK to power stablecoin payment pilots for Visa Direct
|16:05
|Should You Buy, Sell, or Hold Visa Stock for January 2026?
|14:31
|Visa taps BVNK to bring stablecoin payments to $1.7 trillion network
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|VISA INC
|278,50
|-1,08 %