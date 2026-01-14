Unterföhring (ots) -- Den offiziellen Trailer zur neuen Staffel der Drama-Serie finden Sie hier (https://youtu.be/-nb1Q4Mr2Co)zum Anschauen und hier (https://app.mediasilo.com/review/6967c210c4162741172b275f)zum Download- Serienschöpfer, Autor, Regisseur und Executive Producer der HBO-Serie ist Emmy-Nominee und DGA Award Gewinner Sam Levison- Die Hauptrolle übernimmt erneut Zendaya, zusammen mit u.a. Hunter Schafer, Eric Dane, Jacob Elordi, Sydney SweeneyUnterföhring, 14. 01. 2026 - Es geht endlich zurück nach East Highland! Die dritte Staffel von "Euphoria" startet am 13. April auf Sky und WOW, am Tag nach US-Ausstrahlung. Neue Episoden der HBO-Drama-Serie folgen wöchentlich. Die ersten beiden Staffeln des der von der Kritik gefeierten Popkultur-Dramas konnten insgesamt 25 Emmy-Nominierungen verzeichnen, darunter neun Emmy-Awards.Über "Euphoria":Zurück in East High, zurück auf den verwundenden Lebenswegen von Rue (Zendaya) und Co.: Eine Gruppe von Jugendfreunden ringt mit der Frage nach der Kraft des Glaubens, um die Möglichkeit der Erlösung und mit dem Problem des Bösens.In der neuen Staffel gehören zum Hauptcast der Serie u.a. Emmy-Gewinnerin Zendaya, Hunter Schafer, Eric Dane, Golden Globe-Nomineee Jacob Elordi, Emmy-Nominee Sydney Sweeney, Alexa Demie, Maude Apataow, Emmy-Nominee Martha Kelly, Chloe Cherry, Adewale Akinnuoye-Agbaje und Toby Wallace.Wiederkehrende Gast-Stars der Staffel sind u.a. Emmy-Gewinner Colman Domingo, GRAMMY-Nominee Dominic Fike, Nika King, Alanna Ubach, Sophia Rose Wilson, Melvin Bonez Estes, Daeg Faerch, Paula Marshall, Zak Steiner und Marsha Gambles. Zu den neuen Gastauftritten gehören Emmy-Gewinnerin Sharon Stone, GRAMMY-Gewinnerin ROSALÍA, Danielle Deadwyler, Marshawn Lynch, Anna Van Patten, Emmy-Nominee Asante Blackk, Bella Podaras, Bill Bodner, Cailyn Rice, Christopher Ammanuel, Christopher Grove, Colleen Camp, Darrell Britt-Gibson, Eli Roth, Gideon Adlon, Hemky Madera, Homer Gere, Jack Topalian, James Landry Hébert, Jeff Wahlberg, Jessica Blair Herman, Justin Sintic, Emmy-Nominee Kadeem Hardison, Kwame Patterson, Madison Thompson, Matthew Willig, Meredith Mickelson, Emmy-Nominee Natasha Lyonne, Priscilla Delgado, Rebecca Pidgeon, Sam Trammell, Smilez, Trisha Paytas, Tyler Lawrence Gray und Vinnie Hacker.Serienschöpfer, Autor, Regisseur und Executive Producer von "Euphoria" ist Emmy-Nominee und DGA Award-Gewinner Sam Levinson. Executive Producer neben Levinson sind Ashley Levinson, Sara E. White, Kevin Turen, Ravi Nandan, Drake, Adel "Future" Nur, Ron Leshem, Daphna Levin, Hadas Mozes Lichtenstein, Mirit Toovi, Tmira Yardeni, Yoram Mokady und Gary Lennon. "Euphoria" basiert auf der Israelischen-Serie des Senders "HOT", die von Ron Leshem und Daphna Levin kreiert wurde.Die HBO-Serie wird in Partnerschaft mit A24 produziert. Die dritte Staffel wurde auf einer neuen KODAK Film für Kinofilme sowohl in 35mm als auch 65mm aufgenommen. Serienschöpfer Sam Levinson und der Emmy-ausgezeichnete Kinematographen Marcell Rév haben eng mit Kodak zusammengearbeitet um das neue Filmmaterial in jedem Format zu vermarket. Damit ist die dritte Staffel die erste narrative TV-Serie, die im erheblichen Umfang auf 65mm-Film gedreht wurde und somit ein erweitertes Bild auf dem Bildschirm bietet, dass die Reise der Charaktere von der High School in die weite, wilde Welt widerspiegelt.Ausstrahlung:Die achtteilige, neue Staffel "Euphoria" startet am 13. April auf Sky und WOW, sowie linear aus Sky Atlantic. Wöchentlich folgt jeweils eine neue Episode.Presseinformationen und Screener zu ausgewählten Programmhighlights finden Sie auch auf Sky Media Village (https://watch.skymediavillage.sky/skygroup/interactive/78606805630a408294cb812d0522eae8product543/index.html#/).Über WOW:Der Streamingdienst WOW (https://www.wowtv.de/) ist überall und ohne lange Vertragsbindung verfügbar. Ob preisgekrönte Serien, Blockbuster-Filme, Live-Sport oder ein geschützter Kinder-Bereich - WOW bietet für jeden Geschmack das passende Angebot. Alle Abo-Varianten, WOW Filme & Serien und WOW Live-Sport, können Neukunden bequem auch zu WOW Premium upgraden - für ein noch besseres Streaming-Erlebnis. Mit WOW erleben Kunden den besten Live-Sport, darunter alle Freitags- und Samstagsspiele der Bundesliga exklusiv in voller Länge, alle Bundesliga-Spiele am Sonntag kurz nach Abpfiff in voller Länge, alle Spiele der 2. Bundesliga, des DFB-Pokals und der Premier League, alle Rennen der Formel 1 und der MotoGP, regelmäßige Spitzenspiele der NHL und NBA sowie das Beste aus Tennis und Golf. Film- und Serienfans streamen mit WOW eine große Vielfalt über alle Genres hinweg, darunter Blockbuster kurz nach Kino, preisgekrönte Highlight-Serien von NBCUniversal, Sony, HBO oder Sky Originals Weitere Informationen unter wowtv.deÜber Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - unter anderem Sky Originals. Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Stream (https://www.sky.de/produkte/sky-stream?shurl=stream) und WOW (https://www.wowtv.de/) sehen. Die neue TV-Plattform Sky Stream bietet das perfekte Fernseherlebnis auf einer Oberfläche: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit WOW streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Pressekontakt:Kontakt für Medien:Selina RastetterContent PRSelina.Rastetter@sky.deKontakt für Fotomaterial:Bilder.Presse@sky.deOder direkt über das Fotoweb: medien.sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/6196533