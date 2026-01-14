Zürich - Der Flughafen Zürich hat im zurückliegenden Jahr einen Passagierrekord aufgestellt. Der Einbruch in der Corona-Krise ist damit Geschichte. Insgesamt verzeichnete der Flughafen Zürich 2025 ein Plus bei den Passagieren von 4,5 Prozent auf 32,6 Millionen, wie es in einer Mitteilung vom Mittwochabend heisst. Noch nie in der Geschichte flogen so viele Personen über den grössten Schweizer Airport. Im Dezember allein stieg das Passagieraufkommen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
