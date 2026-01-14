Anzeige
Mittwoch, 14.01.2026
Strategischer Schachzug: Germanium Mining sichert sich massives Flächenpotenzial im Kampf um die High-Tech-Vorherrschaft
WKN: 880205 | ISIN: US1729081059 | Ticker-Symbol: CIT
Tradegate
14.01.26 | 15:36
167,05 Euro
+0,94 % +1,55
Branche
Bekleidung/Textil
Aktienmarkt
S&P 500
NASDAQ-100
1-Jahres-Chart
CINTAS CORPORATION Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
CINTAS CORPORATION 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
166,20166,5018:17
166,15166,5018:17
ratgeberGELD.at
14.01.2026 18:09 Uhr
70 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Cintas: Startet jetzt die große Aufwärtsrallye?

Breakout-Chance trifft auf sportliche Bewertung!

Rückblick

Cintas ist ein echtes Schwergewicht im Bereich der Unternehmensdienstleistungen (Uniformen, Facility Services) und gilt oft als Indikator für die allgemeine wirtschaftliche Verfassung in den USA. Der Chart zeigt eine vielversprechende Bodenbildungsformation, die nun in einen Ausbruch übergeht.

Cintas-Aktie: Chart vom 14.01.2026, Kürzel: CTAS, Kurs: 195.00 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Nach einem deutlichen Abwärtstrend von den Hochs bei fast 230 USD im Sommer, hat die Aktie im Bereich zwischen 180 und 185 USD einen soliden Boden gefunden. Interessant ist hier die "Rounded Bottom"-Struktur (Untertassen-Formation), die oft auf einen nachhaltigen Trendwechsel hindeutet. Der Widerstand bei 195 USD markiert den entscheidenden Widerstand, welcher gerader attackiert wird. Ein nachhaltiger Schlusskurs über dieser Marke würde das "Breakout Setup" bestätigen.

Mögliches bärisches Szenario

Wenn die Aktie an der 195-USD-Marke abprallt, droht die Bildung eines lokalen "Double Tops". Dies würde Verkaufsdruck auslösen. Ein Fall unter die 189 USD-Marke (EMA 50) wäre ein erstes Warnsignal und könnte zum Test des Bodens bei rund 180 USD führen.

Meinung

Cintas ist qualitativ hochwertig, aber mit einem KGV von rund 40 teuer bewertet. Das Setup sieht charttechnisch sehr konstruktiv aus. Der Markt scheint die positiven fundamentalen Daten aus Dezember (Margenausweitung und Prognoseerhöhung) jetzt in steigende Kurse zu übersetzen. Wenn der US-Arbeitsmarkt abkühlt (weniger Neueinstellungen bedeuten weniger Bedarf an Uniformen und Services), trifft das Cintas direkt. Ein schwächerer Ausblick für die US-Wirtschaft im Jahr 2026 wäre ein massiver Bremsklotz.

Quellennachweise, Meinung und sonstige Daten

  • Aktuelle Marktkapitalisierung: 77.06 Mrd. USD
  • Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 244.08 Mio. USD
  • Meine Meinung zu Cintas ist bullisch
  • Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 14.01.2026

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Für den Finanzinformationsdienst, der vom sog "Journalistenprivileg" nach Art. 20 Abs. 3 UAbs. 4 Gebrauch macht, gelten zusätzlich die Vorgaben des Pressekodex des Deutschen Presserats und die Journalistischen Verhaltensgrundsätzen und Empfehlungen des Deutschen Presserats zur Wirtschafts- und Finanzmarktberichterstattung. Auch danach sind Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt ein Interessenskonflikt vor, weil der Ersteller dieser Anlageempfehlung Positionen in CTAS hält. Dadurch unterliegen wir bei dieser Empfehlung einem Interessenkonflikt zwischen unserem Anspruch, einer unvoreingenommenen Empfehlung zu veröffentlichen, und der Möglichkeit von einer durch die Publikation resultierenden Kursentwicklung zu profitieren.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

Analyse erstellt im Auftrag von

© 2026 ratgeberGELD.at
