Mittwoch, 14.01.2026
Strategischer Schachzug: Germanium Mining sichert sich massives Flächenpotenzial im Kampf um die High-Tech-Vorherrschaft
WKN: 909800 | ISIN: US8740391003 | Ticker-Symbol: TSFA
Tradegate
14.01.26 | 18:11
281,00 Euro
-1,23 % -3,50
Branche
Halbleiter
Aktienmarkt
ASIEN
DZ Bank
14.01.2026 18:11 Uhr
69 Leser
Artikel bewerten:
(0)

TSMC: Unverzichtbar für Handys und Künstliche Intelligenz!

TSMC: Unverzichtbar für Handys und Künstliche Intelligenz!


Als unangefochtener Marktführer profitiert Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) direkt vom KI-Superzyklus und bindet Kunden wie Nvidia durch exklusive Packaging-Lösungen langfristig an sein Ökosystem. Jüngste Erfolge in Arizona und der technologische Sprung auf 2nm untermauern die Wachstumsperspektiven für das laufende Geschäftsjahr.

Dominanz im Pure-Play-Modell und operativer Meilenstein mit 2nm-Fertigung

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) behauptet sich weiterhin als unangefochtener Marktführer im sogenannten Pure-Play-Foundry-Geschäftsmodell, was bedeutet, dass der Konzern keine eigenen Chips designt, sondern ausschließlich die Entwürfe seiner Kunden wie Apple, Nvidia oder AMD fertigt. Diese strategische Positionierung eliminiert den Wettbewerb mit den eigenen Auftraggebern und schafft eine Vertrauensbasis, die in der aktuellen Halbleiter-Superzyklus-Phase entscheidend ist. Positiv waren dabei zuletzt die fundamentalen Entwicklungen aufgefallen. Im Dezember 2025 bestätigte das Unternehmen den offiziellen Start der Massenproduktion seiner 2-Nanometer-Technologie (N2), was einen technologischen Generationssprung darstellt. Diese Bestätigung, die Ende des 4. Quartals 2025 erfolgte, signalisiert den Märkten, dass TSMC seinen ambitionierten Zeitplan trotz der physikalischen Herausforderungen der Skalierung einhält. Die Umsatzzahlen für Dezember 2025 unterstreichen dabei die ungebrochene Nachfrage nach Hochleistungschips, da insbesondere der Anteil der fortschrittlichen Knoten (3nm und nun anlaufend 2nm) am Gesamtumsatz weiter gestiegen ist und die finanzielle Stärke des Konzerns zum Jahreswechsel 2025/2026 festigt.





Marcus Landau


Marcus Landau
Marcus Landau, Derivate-Experte der DZ BANK, ist seit 2003 in der Zertifikate- und Derivatebranche tätig und erstellt regelmäßig Analysen rund um die Aktien- und Rohstoffmärkte, die er mit spannenden Zertifikate-Ideen verknüpft.





© 2026 DZ Bank
