Rohm hat beschlossen, seine eigenen Entwicklungs- und Fertigungstechnologien für GaN-Leistungsbauelemente mit der Prozesstechnologie von TSMC zu integrieren, um ein durchgängiges Produktionssystem aufzubauen. "Durch die Lizenzierung der GaN-Technologie von TSMC wird Rohm seine Lieferkapazitäten erweitern, um der wachsenden Nachfrage nach GaN in Anwendungen wie Elektrofahrzeugen und KI-Servern gerecht zu werden", wie das japanische Unternehmen mitteilt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
