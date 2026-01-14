In der heutigen Analyse richten wir unseren Blick auf den österreichischen Aktienmarkt. Es ist bereits einige Zeit vergangen, seit wir im Express-Service zuletzt eine Aktie aus unserem Nachbarland näher betrachtet haben. Der Austrian Traded Index (ATX) befindet sich aktuell nahe seinem Allzeithoch und hat dort eine Verschnaufpause eingelegt. Sollte es zu keinen unvorhergesehenen Ereignissen kommen, stehen die Zeichen gut, dass der ATX schon bald ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 RuMaS