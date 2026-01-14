The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 14.01.2026
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 14.01.2026
ISIN Name
CH1357065999 MEYER BUR.TECH.NA.SF 7,50
DE000A3MQR65 VIROMED MEDICAL INH O.N.
FR0011742329 MCPHY ENERGY IL EO 0,12
JE00BJ1F3079 AMCOR PLC DL -,01
SE0005504636 PHASE HOLO.IMAG.PHI SK-20
XS2114871945 SAMHALLSBYG. 20/27 MTN
