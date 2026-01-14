Sonoro Gold erweitert Cerro Caliche: Neue Konzessionen stärken Explorationspotenzial

Anzeige / Werbung

Sonoro Gold hat die Erweiterung seines Goldprojekts Cerro Caliche bekannt gegeben. Durch den Erwerb von zehn zusätzlichen Konzessionen vergrößert sich die Projektfläche um rund 2.574 Hektar. Das Unternehmen betonte, dies könne die bekannten Goldzonen nach Norden und Süden hin erweitern und das Explorationspotenzial wesentlich erhöhen.

Umfangreiche Gebietserweiterung

Laut Sonoro wurden die Rechte an den neuen Flächen über die Tochtergesellschaft Minera Mar de Plata gesichert. Der Kaufpreis beläuft sich auf insgesamt 4?Mio.USD, zahlbar in vier jährlichen Raten zu je 1?Mio.USD. Zudem übernehme das Unternehmen ausstehende Konzessionsgebühren in Höhe von rund 570.000?USD. Weder eine Aktienausgabe noch eine Lizenzbeteiligung seien Bestandteil der Vereinbarungen.



Das Projektgebiet umfasst nun 25 zusammenhängende Konzessionen auf einer Gesamtfläche von rund 3.924 Hektar. Die hinzugekommenen Flächen grenzen direkt an bestehende, bereits explorierte Zonen an. Das Unternehmen äußerte die Einschätzung, dass sich daraus geologisch bedeutsame strukturelle Kontinuitäten ergeben könnten.