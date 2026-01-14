Sonoro Gold erweitert Cerro Caliche: Neue Konzessionen stärken Explorationspotenzial

Anzeige / Werbung
Sonoro Gold hat die Erweiterung seines Goldprojekts Cerro Caliche bekannt gegeben. Durch den Erwerb von zehn zusätzlichen Konzessionen vergrößert sich die Projektfläche um rund 2.574 Hektar. Das Unternehmen betonte, dies könne die bekannten Goldzonen nach Norden und Süden hin erweitern und das Explorationspotenzial wesentlich erhöhen.
Sonoro Gold hat die Erweiterung seines Goldprojekts Cerro Caliche bekannt gegeben. Durch den Erwerb von zehn zusätzlichen Konzessionen vergrößert sich die Projektfläche um rund 2.574 Hektar. Das Unternehmen betonte, dies könne die bekannten Goldzonen nach Norden und Süden hin erweitern und das Explorationspotenzial wesentlich erhöhen.
Umfangreiche Gebietserweiterung
Laut Sonoro wurden die Rechte an den neuen Flächen über die Tochtergesellschaft Minera Mar de Plata gesichert. Der Kaufpreis beläuft sich auf insgesamt 4?Mio.USD, zahlbar in vier jährlichen Raten
zu je 1?Mio.USD. Zudem übernehme das Unternehmen ausstehende Konzessionsgebühren in Höhe von rund 570.000?USD. Weder eine Aktienausgabe noch eine Lizenzbeteiligung seien Bestandteil der
Vereinbarungen.
Das Projektgebiet umfasst nun 25 zusammenhängende Konzessionen auf einer Gesamtfläche von rund 3.924 Hektar. Die hinzugekommenen Flächen grenzen direkt an bestehende, bereits explorierte Zonen an. Das Unternehmen äußerte die Einschätzung, dass sich daraus geologisch bedeutsame strukturelle Kontinuitäten ergeben könnten.
Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. (Ausführlicher Disclaimer)