Dieser Gold-Developer überrascht: Analysten sehen dreifachen fairen Wert

Neue Projektdaten, steigende Ressourcen und eine aktualisierte Wirtschaftlichkeitsstudie: Eine aktuelle Analyse wirft ein neues Licht auf das Goldprojekt Cerro Caliche. Analysten sehen darin ein Bewertungspotenzial, das klar über dem aktuellen Börsenkurs liegt.

Research-Haus hebt Bewertung deutlich an

Das kanadische Analysehaus Fundamental Research Corp. (FRC) hat Anfang März 2026 eine neue Analyse zu Sonoro Gold Corp. veröffentlicht. Die Analysten Sid Rajeev (Head of Research) und Nina Rose Coderis (Equity Analyst, Geologie) untersuchten dabei insbesondere die aktualisierte Ressourcenschätzung und die neue wirtschaftliche Projektstudie für das Goldprojekt Cerro Caliche in Mexiko.



Auf Basis ihrer Berechnungen bestätigten die Analysten ihre Einstufung mit "Buy" und erhöhten gleichzeitig den geschätzten fairen Wert der Aktie von 0,70 CAD auf 0,83 CAD je Aktie, während der aktuelle Kurs laut Report bei etwa 0,28 CAD lag. Die Bewertung basiert auf einem Discounted-Cashflow-Modell (DCF), das zukünftige Einnahmen eines Bergbauprojekts auf den heutigen Wert diskontiert.

Analysten analysieren neue Wirtschaftlichkeitsstudie

Ein zentraler Bestandteil der Analyse ist die aktualisierte Preliminary Economic Assessment (PEA) für das Projekt Cerro Caliche. Die Analysten berechneten auf Grundlage der neuen Studie eine mögliche Minenlaufzeit von rund zehn Jahren, während die frühere Studie von etwa neun Jahren ausgegangen war. Gleichzeitig könnte die jährliche Produktion laut Modellierung auf etwa 46.000 Unzen Goldäquivalent pro Jahr steigen. Der Begriff Goldäquivalent (AuEq) wird im Bergbau verwendet, um Gold- und Silberproduktion zu einem gemeinsamen Wert zusammenzufassen. Besonders wichtig für die Bewertung sind die wirtschaftlichen Kennzahlen der Studie. Laut Analyse ergibt sich bei einem angenommenen Goldpreis von 3.500 US-Dollar pro Unze ein:



-Nachsteuer-Projektwert (NPV) von rund 224 Millionen US-Dollar



-Interne Rendite (IRR) von etwa 50%

