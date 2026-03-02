Gold Projekt überzeugt mit neuen Zahlen

Anzeige / Werbung
Sonoro Gold hat eine umfassend aktualisierte Wirtschaftlichkeitsstudie für das Goldprojekt Cerro Caliche vorgelegt und dabei eine deutlich höhere Bewertung ausgewiesen. Das Management berichtet von einem NPV8 von 224 Mio. US-Dollar und einer IRR von 50%. Grundlage seien gestiegene Edelmetallpreise, ein überarbeiteter Minenplan sowie eine ausgeweitete Produktionsstrategie mit längerer Laufzeit und höherer Tageskapazität.
Überarbeitete Studie zeigt erhebliches Wertpotenzial
Das Unternehmen teilte mit, es habe eine aktualisierte Mineral Resource Estimate (MRE) sowie eine überarbeitete Preliminary Economic Assessment (PEA) veröffentlicht. Beide Studien seien von P&E
Mining Consultants Inc. gemäß dem Standard NI 43-101 erstellt worden.
Im Basisszenario kalkuliere die PEA mit einem Goldpreis von 3.500 US-Dollar je Unze und einem Silberpreis von 48 US-Dollar je Unze. Daraus ergebe sich nach Angaben des Managements ein Kapitalwert (NPV8) bei 8% Abzinsung nach Steuern von 224 Mio. US-Dollar. Die Internal Rate of Return (IRR) liege bei 50%. Die Amortisationszeit betrage 1,7 Jahre.
Bei aktuellen Spot-Preisen von 5.186 US-Dollar je Unze Gold und 88 US-Dollar je Unze Silber würde der Nachsteuer-NPV rechnerisch auf 525 Mio. US-Dollar steigen, während die IRR auf 91% klettern würde, erklärte das Unternehmen. Vor Steuern weise die Studie einen NPV8 von 360 Mio. US-Dollar und eine IRR von 65% aus.
