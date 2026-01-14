Mit deutlichen Verlusten sorgen die Tourismus-Aktien an der Wall Street am Mittwoch für Aufsehen. Airbnb, Booking und Expedia verlieren zwischen vier und sieben Prozent. Das Problem: Laut neuer Daten sind im vergangenen Jahr deutlich weniger ausländische Reisende in die USA eingereist. Es könnte eine Trump-Krise drohen.Laut Daten des World Travel and Tourism Council sind 2025 sechs Prozent weniger ausländische Besucher in die USA gekommen. Weltweit wurden dagegen 6,7 Prozent mehr für Tourismus ausgegeben ...Den vollständigen Artikel lesen ...
