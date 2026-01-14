Wachsendes Interesse bedingt durch Vorteile bei Effizienz und Risikominderung, jedoch unter Berücksichtigung von Compliance, Datenqualität und Integration

Der vor Kurzem veröffentlichter Bericht von Experian Wahrnehmung von KI , für den mehr als 200 Entscheider von führenden Finanzinstitutionen zu ihren KI-Investmentstrategien befragt wurden, bietet wichtige Erkenntnisse, wie sie KI anwenden und ihre Erwartungen im Hinblick auf KI-Investments. Finanzinstitute wenden beschleunigt KI an. 84 der Befragten halten KI für entscheidend oder zumindest sehr wichtig für die Unternehmensstrategie der kommenden beiden Jahre.

89 gaben an, dass KI im Verlauf des Kreditlebenszyklus eine entscheidende Rolle spielt, was die strategische Bedeutung dieser Technologie unterstreicht. Die Studie erläutert die wichtigsten Erwartungen, die an KI-Investments gestellt werden im Hinblick auf Effizienz, genauere Kreditentscheidungen und eine effektivere Verringerung von Risiken.

"Dank dieser Studie verstehen wir die geschäftlichen Motive hinter den hohen und schnell zunehmenden KI-Investitionen unserer Kunden aus der Finanzwelt besser", sagte Vijay Mehta, EVP, Global Solutions and Analytics, Experian Software Solutions. "Wir verstehen nun auch die Faktoren, die sie berücksichtigen müssen, wie das regulatorische Umfeld von KI und die Datenqualität. In beiden Feldern kann Experian kompetent unterstützen."

Datenqualität: Der Pfeiler des KI-Erfolgs

Die Entscheidungen werden von weiteren Faktoren bestimmt: 73 sorgen sich um das regulatorische Umfeld von KI und 65 sehen die Verfügbarkeit von KI-fertigen Daten als größte Herausforderung an. So ist die Datenqualität der wichtigste Faktor bei der Auswahl von KI-Partnern und Dienstleistern.

"Hohe Bewertungen für das regulatorische Umfeld und die Datenqualität unterstreichen das Bedürfnis nach einer guten Erklärung von KI, um Vertrauen zu gewinnen und hohe Compliance-Standards zuzusichern. KI als "Black Box" ist nicht mehr vertretbar", sagte Mehta. "Anbieter von KI-Lösungen müssen transparente, inklusive KI-unterstützte Produkte und Dienste liefern, die von möglichst korrekten Daten betrieben werden."

Experian's Vorteil: Datenökosystem und erweiterte Analytics

"Die während der Befragung evident werdenden Bedenken können durch die Stärken von Experian ausgeräumt werden. Wir bieten ein branchenführendes Datenökosystem in Verbindung mit umfassenden Analysen. Dadurch können die Entwicklung von Modellen, Entscheidungsfindung und Vermarktungsstrategien beschleunigt werden, ebenso wie der Identitätsschutz in Echtzeit und die Betrugsverhinderung", sagte Mehta. "Dank vor Kurzem implementierten KI-unterstützten Funktionen auf unserer Experian Ascend Platform bieten wir nun intelligente, proaktive Systeme, die die Wünsche von Kunden vorhersehen und Risiken aufdecken. Diese Systeme machen Geschäftschancen sofort sichtbar und führen schließlich zu einem konkreten ROI."

Methodologie

Der Bericht Wahrnehmung von KI wurde von Phronesis Partners durchgeführt und basiert auf der Befragung von 200 Entscheidern in führenden Finanzinstitutionen.

