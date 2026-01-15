© Foto: Mark Lennihan/AP/dpa - dpa-BildfunkGut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine 07:00 Uhr, Schweiz: Richemont, Q3-Umsatz 07:00 Uhr, Schweiz: Geberit, Q4-Umsatz 07:30 Uhr, Österreich: OMV, Q4-Umsatz 10:00 Uhr, Großbritannien: Next, Hauptversammlung 12:00 Uhr, USA: Blackrock, Q4-Zahlen 13:30 Uhr, USA: Goldman Sachs, Q4-Zahlen 13:30 Uhr, USA: Morgan Stanley, Q4-Zahlen 18:00 Uhr, USA: Micron Technology, Hauptversammlung USA: First Horizon, Q4-Zahlen Tipp aus der Redaktion:Übrigens: Falls die hier vorgestellten Wertpapiere in Ihre individuelle Anlagestrategie passen: Über SMARTBROKER+ handeln Sie ab 0 …Den vollständigen Artikel lesen
