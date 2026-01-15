Implenia AG
Neue Peenebrücke Wolgast | Ersatzneubau Brücke Marktbreit | Neubau Lågen-Brücke | Innerstädtischer Autobahntunnel in Frankfurt | Grosse, anspruchsvolle Projekte für modernste Verkehrsinfrastruktur | Auftragsvolumen für Implenia von rund EUR 350 Mio.
Glattpark (Opfikon), 15. Januar 2026 - Implenia hat in Deutschland und Norwegen neue Aufträge für drei Brücken sowie einen Tunnel für wichtige Autobahnabschnitte und Strassenverbindungen gewonnen. Das Auftragsvolumen beträgt insgesamt rund EUR 350 Mio. Die Projekte entsprechen dem strategischen Fokus der Gruppe auf grosse und anspruchsvolle Projekte sowie der Spezialisierung auf Infrastrukturbauten für Mobilität und Energieversorgung.
Visualisierung Neue Peenebrücke Wolgast (Bild: ©strassen-mv.de).
Visualisierung Mainbrücke Marktbreit (Bild: ©Die Autobahn GmbH des Bundes/Hajo Dietz).
Lågen-Brücke in Norwegen: BIM und Vorfertigung der Brückensegmente erlauben eine umweltschonende Realisierung der Brücke (Bild: ©Nye Veier).
Als führender Schweizer Bau- und Immobiliendienstleister entwickelt, realisiert und bewirtschaftet Implenia Lebensräume, Arbeitswelten und Infrastruktur für künftige Generationen in der Schweiz und in Deutschland. Zudem bietet Implenia in weiteren Märkten Tunnelbau und damit verbundene Infrastrukturleistungen an. Entstanden 2006, blickt Implenia auf eine rund 150-jährige Bautradition zurück. Das Unternehmen fasst das Know-how aus hochqualifizierten Beratungs-, Entwicklungs-, Planungs- und Ausführungseinheiten unter einem Dach zu einem integrierten, multinationalen Bau- und Immobiliendienstleister zusammen. Mit ihrem breiten Angebotsspektrum sowie der Expertise ihrer Spezialisten realisiert die Gruppe grosse, anspruchsvolle Projekte und begleitet Kunden über den gesamten Lebenszyklus ihrer Bauwerke. Dabei stehen die Bedürfnisse der Kunden und ein nachhaltiges Gleichgewicht zwischen wirtschaftlichem Erfolg sowie sozialer und ökologischer Verantwortung im Fokus. Implenia mit Hauptsitz in Opfikon bei Zürich beschäftigt europaweit über 8'500 Mitarbeitende (FTE) und erzielte im Jahr 2024 einen Umsatz von CHF 3,6 Mrd. Das Unternehmen ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (IMPN, CH0023868554). Weitere Informationen unter implenia.com.
