Zürich - Implenia will ab nächstem Jahr kräftig Gas geben. «Wenn alles so läuft wie jetzt, werden wir im 2027 ein zweistelliges Umsatzwachstum haben», sagte Konzernchef Jens Vollmar am Mittwoch am Rande der Bilanzmedienkonferenz im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AWP. Grundlage dafür sind die dicken Auftragspolster, die im vergangenen Jahr nochmals um ein Viertel grösser geworden sind und mittlerweile 8,5 Milliarden Franken erreichen. Zudem sind ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab