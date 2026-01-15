Viele Marktexperten haben das Jahrzehnt der Rohstoffe ausgerufen. Das vergangene Jahr stand im Zeichen der Edelmetallhausse, die Dynamik hat bei Silber insbesondere in den letzten Wochen nochmals stark zugenommen. Aber auch kritische Rohstoffe, wie Seltene Erden und strategische Metalle ziehen großes Interesse auf sich. Der Markt wird von China dominiert, zusätzlich bestehen Exportbeschränkungen, was den Westen stark unter Druck setzt neue Vorkommen außerhalb Chinas aufzubauen und sichere Lieferketten zu etablieren. Damit rücken Gesellschaften, die Liegenschaften in sicheren westlichen Jurisdiktionen besitzen ins Zentrum des Anlegerinteresses. Eines dieser Unternehmen ist Power Metallic Mines. Die Kanadier verfügen über eine der größten polymetallischen Lagerstätten Nordamerikas. Mehrere namhafte Investoren sind bereits eingestiegen, was die Potenziale deutlich untermauert. Auch Analysten sehen bei der Aktie großes Upside.Den vollständigen Artikel lesen ...
