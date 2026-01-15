Das noch junge Börsenjahr 2026 läuft bisher relativ gut für einige Aktien, die es in den Vorjahren eher schwer hatten. Zwei Titel, die bereits Ende 2025 allmählich Fahrt aufgenommen haben und nun weiter haussieren, sind Vestas und Verbio. Beide Aktien hieven damit auch den Energiewende Index des AKTIONÄR nach oben. In diesem Index ist Verbio aktuell mit 24,7 Prozent das absolute Schwergewicht, danach folgt Vestas mit 16,9 Prozent. Außerdem sind noch Ørsted, Energiekontor, Linde, SolarEdge und Air ...Den vollständigen Artikel lesen ...
