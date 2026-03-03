Verbio: Explodierende Gas- und Ölpreise werden zum Katalysator!

Die Energiemärkte befinden sich durch den US-Angriff auf den Iran im Ausnahmezustand. Während der Ölpreis der Sorte Brent die Marke von 78 USD knackt, schießt der europäische Erdgaspreis (TTF) um satte 45 Prozent nach oben. Inmitten dieser Turbulenzen rückt ein Unternehmen verstärkt in das Visier der Anleger, das wie kaum ein anderes von der Brücke zwischen Landwirtschaft und Energiemarkt profitiert: Verbio!

Das Kraftwerk auf dem Acker: Was macht Verbio? Verbio ist weit mehr als ein klassischer Hersteller von Biokraftstoffen. Das Leipziger Unternehmen betreibt hochkomplexe Bioraffinerien, die nach einem geschlossenen Kreislaufprinzip arbeiten. Aus Agrarrohstoffen wie Raps, Roggen und Weizen sowie aus Reststoffen wie Stroh oder Gülle produziert Verbio Biodiesel, Bioethanol und Biomethan. Das Unternehmen verwertet nahezu 100 Prozent der eingesetzten Rohstoffe, was nicht zu Energie wird, landet als hochwertiges Düngemittel oder Tierfutter wieder auf den Feldern. Mit dieser integrierten Technologie hat sich Verbio als Technologieführer in Europa etabliert und expandiert derzeit in den Wachstumsmärkten USA und Indien.







Discount 25 2026/12: Basiswert Verbio SE DU6U5T Quelle: DZ BANK: Geld 03.03. 10:41:54, Brief 03.03. 10:41:54 20,79 EUR 20,84 EUR -1,52% Basiswertkurs: 26,840 EUR Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: Xetra , 01.01. Max Rendite 19,85% Discount in % 22,80% Abstand zum Cap in % -7,48% Max Rendite in % p.a. 24,64% p.a. Cap 25,00 EUR Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00

Wenn Sie regelmäßig Informationen von der DZ BANK erhalten möchten, so können Sie sich kostenlos zu den verschiedenen Veröffentlichungen rund um Trading und Geldanlage anmelden:

