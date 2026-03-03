Verbio: Explodierende Gas- und Ölpreise werden zum Katalysator!
Das Kraftwerk auf dem Acker: Was macht Verbio?
Verbio ist weit mehr als ein klassischer Hersteller von Biokraftstoffen. Das Leipziger Unternehmen betreibt hochkomplexe Bioraffinerien, die nach einem geschlossenen Kreislaufprinzip arbeiten. Aus Agrarrohstoffen wie Raps, Roggen und Weizen sowie aus Reststoffen wie Stroh oder Gülle produziert Verbio Biodiesel, Bioethanol und Biomethan. Das Unternehmen verwertet nahezu 100 Prozent der eingesetzten Rohstoffe, was nicht zu Energie wird, landet als hochwertiges Düngemittel oder Tierfutter wieder auf den Feldern. Mit dieser integrierten Technologie hat sich Verbio als Technologieführer in Europa etabliert und expandiert derzeit in den Wachstumsmärkten USA und Indien.
Discount 25 2026/12: Basiswert Verbio SE
20,79 EUR 20,84 EUR -1,52% Basiswertkurs: 26,840 EUR Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: Xetra , 01.01. Max Rendite 19,85% Discount in % 22,80% Abstand zum Cap in % -7,48% Max Rendite in % p.a. 24,64% p.a. Cap 25,00 EUR Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00
