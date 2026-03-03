Anzeige
WKN: A0JL9W | ISIN: DE000A0JL9W6 | Ticker-Symbol: VBK
03.03.26
Verbio: Explodierende Gas- und Ölpreise werden zum Katalysator!

Verbio: Explodierende Gas- und Ölpreise werden zum Katalysator!


Die Energiemärkte befinden sich durch den US-Angriff auf den Iran im Ausnahmezustand. Während der Ölpreis der Sorte Brent die Marke von 78 USD knackt, schießt der europäische Erdgaspreis (TTF) um satte 45 Prozent nach oben. Inmitten dieser Turbulenzen rückt ein Unternehmen verstärkt in das Visier der Anleger, das wie kaum ein anderes von der Brücke zwischen Landwirtschaft und Energiemarkt profitiert: Verbio!

Das Kraftwerk auf dem Acker: Was macht Verbio?

Verbio ist weit mehr als ein klassischer Hersteller von Biokraftstoffen. Das Leipziger Unternehmen betreibt hochkomplexe Bioraffinerien, die nach einem geschlossenen Kreislaufprinzip arbeiten. Aus Agrarrohstoffen wie Raps, Roggen und Weizen sowie aus Reststoffen wie Stroh oder Gülle produziert Verbio Biodiesel, Bioethanol und Biomethan. Das Unternehmen verwertet nahezu 100 Prozent der eingesetzten Rohstoffe, was nicht zu Energie wird, landet als hochwertiges Düngemittel oder Tierfutter wieder auf den Feldern. Mit dieser integrierten Technologie hat sich Verbio als Technologieführer in Europa etabliert und expandiert derzeit in den Wachstumsmärkten USA und Indien.





Discount 25 2026/12: Basiswert Verbio SE

DU6U5T
Quelle: DZ BANK: Geld 03.03. 10:41:54, Brief 03.03. 10:41:54
20,79 EUR20,84 EUR -1,52%Basiswertkurs: 26,840 EUR
Geld in EUR Brief in EURDiff. Vortag in %Quelle: Xetra , 01.01.
Max Rendite19,85%Discount in %22,80%
Abstand zum Cap in %-7,48%Max Rendite in % p.a.24,64% p.a.
Cap25,00 EURBezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße1,00

Marcus Landau
Marcus Landau, Derivate-Experte der DZ BANK, ist seit 2003 in der Zertifikate- und Derivatebranche tätig und erstellt regelmäßig Analysen rund um die Aktien- und Rohstoffmärkte, die er mit spannenden Zertifikate-Ideen verknüpft.





