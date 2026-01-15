Zürich - Eine neue Studie von Forschenden der ETH Zürich und des Paul Scherrer Instituts PSI in Zusammenarbeit mit Partnern in Afrika zeigt: In vielen Ländern Afrikas könnten Elektrofahrzeuge schon vor 2040 wirtschaftlich konkurrenzfähig sein. Vorausgesetzt, die Ladeinfrastruktur ist speziell für solarbetriebene netzunabhängige Systeme entwickelt und ausgerichtet. Bis 2050 dürfte sich der Fahrzeugbestand in Afrika etwa verdoppeln - schneller als ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab