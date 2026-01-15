EQS-Ad-hoc: ARI Motors Industries SE / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung/Kapitalmaßnahme

Ad-hoc-Mitteilung nach Art. 17 MAR ARI Motors Industries SE unterzeichnet Term Sheet mit Faction Technology, Inc. zur Weiterentwicklung der ARVIA SE - Beteiligungsquote von ARI steigt auf 40 % - Konkrete operative Umsetzung und erste Produktionsplanung für 2026 Borna bei Leipzig, 15. Januar 2026 - Die ARI Motors Industries SE ("ARI") hat ein Term Sheet mit der Faction Technology, Inc., San Francisco (USA), zur Weiterentwicklung der gemeinsamen Zweckgesellschaft ARVIA SE unterzeichnet. Das unterzeichnete Term Sheet konkretisiert und ersetzt in wesentlichen Punkten das am 18. November 2025 veröffentlichte Memorandum of Understanding. Im Zuge struktureller Anpassungen besteht die ARVIA SE aus ARI und Faction. Dadurch erhöht sich die geplante Beteiligungsquote von ARI an der ARVIA SE von bislang 25 % auf nunmehr 40 % nach Einbringung der Vermögenswerte von Faction. Bis zum Vollzug dieser Einbringung hält ARI weiterhin 100 % der Anteile an der ARVIA SE. Die Einbringung der operativen Vermögenswerte, Technologien und Schutzrechte von Faction in die ARVIA SE steht unter der aufschiebenden Bedingung, dass verbindliche Finanzierungszusagen in Höhe von mindestens EUR 8 Mio. erzielt werden. Erst mit Erreichen dieser Mindestfinanzierung wird die Einbringung wirksam. Operativ vereinbaren die Parteien im Rahmen des Term Sheets den schrittweisen Know-how-Transfer der autonomen Fahr- und Flottentechnologie von Faction auf die ARI-Gruppe. Hierzu wird ein technisches Team von Faction die Integration der Hardware- und Softwaresysteme in die bestehenden Fahrzeugplattformen von ARI begleiten. Parallel soll die Weiterentwicklung und Skalierung der Softwarearchitektur perspektivisch durch die ARI-Gruppe unterstützt werden. Auf Basis der aktuellen Planung erwarten die Parteien im Jahr 2026 die Produktion und Auslieferung von bis zu 200 autonomen Lieferfahrzeugen aus der europäischen Fertigung der ARI-Gruppe für bestehende Kundenprogramme von Faction in den USA. Das hierfür erwartete Umsatzvolumen liegt bei über EUR 5 Mio. Thomas Kuwatsch, CEO der ARI Motors Industries SE, erklärt: "Mit der Unterzeichnung des Term Sheets und der klar vereinfachten Struktur stärken wir unsere wirtschaftliche Position in der ARVIA SE erheblich. Die erhöhte Beteiligungsquote sowie die konkrete operative Umsetzung unterstreichen das Skalierungspotenzial dieser Partnerschaft für ARI." Ain McKendrick, CEO von Faction Technology, Inc., ergänzt: "ARI verfügt über ausgewiesene Kompetenz in der Industrialisierung, Individualisierung und regulatorischen Umsetzung von Fahrzeugplattformen in Europa. Diese Fähigkeiten sind entscheidend, um unsere autonome Technologie effizient in marktfähige Fahrzeuge zu integrieren und international zu skalieren." Mit der Vereinbarung legen beide Partner den Grundstein für die nächste Entwicklungsphase der ARVIA SE und schaffen die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Markteinführung autonomer Nutzfahrzeuge im Jahr 2026. Die ARI Motors Industries SE bewertet die genannten Entwicklungen als potenziell kursrelevant. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: ARI Motors Industries SE Thomas Kuwatsch Telefon: 0049 341 978 569 33 E-Mail: invest@ari-motors.com Internet: www.ari-motors.com



