Der Windkraftanlagenbauer hat für das vierte Quartal im Segment Projekte (ohne Servicegeschäft) einen Auftragseingang im Volumen von 3.552 Megawatt (MW) verbucht. Das ist ein Plus von 9,2 % gegenüber dem Vorjahresmonat. Der Auftragseingang für das Gesamtjahr 2025 stieg auf insgesamt 10.214 MW und überbot damit den bisherigen Rekordwert aus dem Vorjahr um satte 22,5 %. Der durchschnittliche Verkaufspreis in Euro pro Megawatt Leistung (ASP) ist dabei im vierten Quartal 2025 mit 0,89 Mio. €/MW gegenüber dem Vorjahresquartal stabil geblieben. Die Nordex-Aktie befindet sich seit Februar 2025 in einem Aufwärtstrend, der zuletzt noch an Dynamik gewonnen hat.
