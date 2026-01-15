Mit der Einführung am 1. Januar 2021 hat das Unternehmensstabilisierungs- und -restrukturierungsgesetz (StaRUG) die deutsche Restrukturierungslandschaft verändert. Heute wird das StaRUG akzeptiert, aber nicht ohne Kritik und Reformforderungen. Welche Änderungen derzeit diskutiert werden.
Ein Gastbeitrag von Dr. Fabian Meißner, LL.M.
Im Jahr 2025 veröffentlichte das Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) den Entwurf des neuen Standards IDW ES 16, der die Pflichten zur Krisenfrüherkennung nach § 1 StaRUG konkretisiert.
Dieser Beitrag befasst sich mit der praktischen Anwendung und den aktuellen Neuerungen, die laut StaRUG und IDW ES 16 in Zukunft bewältigt werden müssen.
Warum das StaRUG?
Das StaRUG wurde als Antwort auf die EU-Richtlinie 2019/1023 erlassen, die einen präventiven Restrukturierungsrahmen in allen Mitgliedstaaten vorschreibt. Ziel war es, Unternehmen in der Krise und vor Eintritt der Insolvenz eine rechtlich abgesicherte Sanierung zu ermöglichen und damit die Stigmatisierung durch ein Insolvenzverfahren zu vermeiden.
Bis zur Einführung des StaRUG im Jahr 2021 war die außergerichtliche Sanierung in Deutschland ausschließlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
