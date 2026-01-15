© Foto: DroneShieldNach einer außergewöhnlichen Kursrallye wird Droneshield erstmals zum Ziel großer US-Investoren. JPMorgan hat die Fünf-Prozent-Schwelle überschritten und setzt ein starkes institutionelles Signal.Der australische Drohnenabwehr-Spezialist DroneShield hat einen neuen prominenten Ankerinvestor gewonnen. Wie aus einer Pflichtmitteilung an die australische Börse hervorgeht, ist JPMorgan Chase am 12. Januar zu einem bedeutenden Aktionär aufgestiegen. Die US-Großbank hält nun 47,5 Millionen Aktien und damit 5,19 Prozent der ausstehenden Anteile. Der Einstieg fällt in eine Phase außergewöhnlicher Kursdynamik. Seit Jahresbeginn liegt die Aktie bereits mehr als 32 Prozent im Plus, auf …Den vollständigen Artikel lesen
