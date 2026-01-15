EQS-News: Viromed Medical AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Viromed Medical AG stellt auf Namensaktien um



15.01.2026

Viromed Medical AG stellt auf Namensaktien um Depotmäßige Umstellung erfolgt abends am 16. Januar 2026

Börsenhandel bereits ab dem 15. Januar 2026 unter neuer ISIN DE000A40ZVN7

Erhöhte Transparenz und direkte Kommunikation mit Aktionären möglich Rellingen, 15. Januar 2026 - Die Viromed Medical AG ("Viromed"; ISIN: DE000A40ZVN7), ein Medizintechnikunternehmen und Pionier der Kaltplasmatechnologie, stellt in Folge des Beschlusses der Hauptversammlung vom 29. Juli 2025 die bisherige Einteilung des Grundkapitals von auf den Inhaber lautenden Stückaktien ("Inhaberaktien") in auf den Namen lautende Stückaktien ("Namensaktien") um. Der Beschluss der Hauptversammlung mit den entsprechenden Satzungsänderungen wurde am 8. August 2025 in das Handelsregister der Gesellschaft eingetragen und damit wirksam. Im Rahmen der Umstellung werden am Abend des 16. Januar 2026 ("Record Day") sämtliche 21.250.000 girosammelverwahrten Inhaberaktien (ISIN DE000A3MQR65) von den depotführenden Instituten und der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main, ausgebucht. Für jede bisherige Inhaberaktie erhalten die Aktionäre eine neue Namensaktie mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von je 1,00 Euro und der neuen ISIN DE000A40VZN7. Der Anspruch auf Einzelverbriefung ist satzungsgemäß ausgeschlossen; das Grundkapital ist in einer Globalurkunde verbrieft, die bei der Clearstream Banking AG hinterlegt ist. Die bisherigen Inhaberaktien wurden letztmalig am 14. Januar 2026 an der Börse gehandelt. Die neuen Namensaktien sind ab dem 15. Januar 2026 erstmals im Börsenhandel unter der neuen ISIN notiert. Der Anteil jedes Aktionärs am Grundkapital bleibt durch die Umstellung ebenso unverändert wie die mit den Aktien verbundenen Rechte. Auch wird das Recht der Aktionäre zur Veräußerung ihrer Aktien nicht eingeschränkt oder erschwert, denn die Übertragung der Namensaktie bedarf nicht der Zustimmung der Gesellschaft.



Über die Viromed Medical AG Die Viromed Medical AG ist auf die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb von Medizinprodukten spezialisiert. Das operative Geschäft des seit Oktober 2022 börsennotierten Unternehmens konzentriert sich über die 100 %ige Tochtergesellschaft Viromed Medical GmbH auf die Verbreitung der innovativen Kaltplasmatechnologie (KAP) für medizinische Anwendungen. Dabei kann Viromed auf eine breite Kundenbasis in der DACH-Region und darüber hinaus zurückgreifen. Die Viromed Medical AG verfolgt das Ziel, den Einsatz von KAP in der Medizin in den kommenden Jahren weiter voranzutreiben und entsprechende Wachstumspotenziale zu realisieren. www.viromed-medical-ag.de

Kontakt Viromed E-Mail: kontakt@viromed-medical.de

Pressekontakt E-Mail: viromed@kirchhoff.de



