Im dritten Quartal 2025/26 (per Ende Dezember) stieg der Umsatz um 4 % auf 6,4 Mrd. Euro, in Lokalwährungen legten die Verkäufe sogar um 11 % zu. Damit übertraf man die Erwartungen der Experten deutlich. Und: Das ist auch noch mehr als im Rekord-Vorjahresquartal, als RICHEMONT ein Plus von 10 % erreichte. Die Aktie glänzt!
