476 geprüfte Photovoltaik-Anlagen zeigen: Die handwerkliche Qualität ist überwiegend hoch - dennoch bestehen in Planung und Ausführung weiterhin erhebliche Mängel. Im Rahmen unserer Gutanova-Studie 2025 haben wir als Netzwerk unabhängiger Sachverständiger und Elektromeister bundesweit 476 Photovoltaik-Dachanlagen mit einer Leistung von bis zu 30 Kilowatt untersucht. Ziel war es, die Ausführungsqualität typischer Dachanlagen objektiv zu bewerten, sicherheitsrelevante Aspekte zu erfassen und konkrete Verbesserungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Viele Fachbetriebe in Deutschland leisten qualitativ hochwertige ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 pv magazine Deutschland