TwentyTwo Real Estate, ein unabhängiges europäisches Immobilieninvestitions- und -verwaltungsunternehmen, gibt bekannt, dass es gemeinsam mit Farallon Capital eine Investition in Höhe von 761 Millionen Euro getätigt hat, die zur Gründung von Isemia (www.isemiabyemeis.com) geführt hat, einem führenden Immobilienunternehmen im Gesundheitswesen mit einem Portfolio von Vermögenswerten im Wert von 1,2 Milliarden Euro, das von emeis verwaltet wird. Die Transaktion stellt einen bedeutenden Meilenstein in der langfristigen Anlagestrategie von TwentyTwo Real Estate dar, die sich auf Immobilien im Gesundheitswesen und im Bereich des betreuten Wohnens konzentriert.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260114508182/de/

Fachklinik Schömberg

Isemia umfasst 68 hochwertige Objekte in Frankreich, Deutschland und Spanien, mit einer ausgewogenen Mischung aus Pflegeheimen (48 %) und Kliniken (52 %). Das Portfolio profitiert von soliden Fundamentaldaten und einer robusten operativen Performance. Alle Immobilien werden weiterhin von emeis im Rahmen langfristiger Mietverträge betrieben, wodurch die Kontinuität der Versorgung von Bewohnern und Patienten gewährleistet und gleichzeitig eine enge Abstimmung zwischen Immobilienbesitz und Betrieb aufrechterhalten wird.

Die Investition wurde durch die Zeichnung von Finanztiteln, darunter Vorzugsaktien, strukturiert, die stabile und vorhersehbare Renditen mit einer Mindestrendite von 6 und einer erwarteten ungehebelten IRR von etwa 12 erzielen sollen.

Diese Transaktion stellt einen weiteren Schritt in der Strategie von TwentyTwo Real Estate dar, in operativ intensive Vermögenswerte im Wohn- und Gesundheitssektor zu investieren, wo starke Fundamentaldaten im Immobilienbereich in Verbindung mit operativer Expertise eine langfristige, nachhaltige Wertschöpfung ermöglichen. Dies folgt auf die kürzlich erfolgte Einführung der Investitionsplattform für Seniorenwohnungen des Unternehmens, Premior Residences, die mit einem Anfangsportfolio von ca. 1.900 Einheiten gestartet ist, und spiegelt die kontinuierliche Expansion von TwentyTwo Real Estate in Westeuropa sowie dessen Fokus auf thematische Investitionen wider, die von wichtigen demografischen und gesellschaftlichen Trends getrieben werden.

Daniel Rigny, Gründer und Chairman von TwentyTwo Real Estate, äußerte sich wie folgt:

"Diese Investition stellt einen bedeutenden Schritt bei unserer Expansion in den Bereich Gesundheitswesen und Betriebsimmobilien dar. Das Portfolio von Isemia umfasst hochwertige Vermögenswerte, die sich durch ihre Widerstandsfähigkeit und ihren hohen gesellschaftlichen Nutzen auszeichnen. In Zusammenarbeit mit emeis und Farallon Capital gründen wir ein führendes Immobilienunternehmen, das sich den strukturellen demografischen und gesundheitlichen Anforderungen Europas widmet und gleichzeitig solide Fundamentaldaten und nachhaltige Wertschöpfung für langfristige Investoren bietet. Wir sind sehr stolz darauf, diese strategische Transaktion abgeschlossen zu haben, die unsere Investitionsüberzeugungen, unsere Fähigkeit, innovative Finanzlösungen zu entwickeln, und unsere Kompetenz, unser operatives Know-how einzusetzen, widerspiegelt."

Über TwentyTwo Real Estate

TwentyTwo Real Estate ist ein unabhängiger Immobilieninvestor und -betreiber mit einem verwalteten Vermögen von 5,2 Milliarden Euro in Europa. Die 2012 von Daniel Rigny gegründete Gruppe vereint modernstes Finanzwissen und operative Exzellenz, um ihren institutionellen und privaten Kunden eine Reihe von hochwertigen Anlagelösungen und Immobiliendienstleistungen für alle Anlageklassen anzubieten. Die Mission von TwentyTwo Real Estate besteht darin, nachhaltigen Wert für seine Investoren, Kunden und Mitarbeiter zu schaffen und gleichzeitig einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft und die Umwelt auszuüben.

Über Farallon

Farallon Capital ist eine globale Investment-Management-Gesellschaft, die ein Vermögen von über 40 Milliarden US-Dollar für eine Vielzahl von Institutionen verwaltet, darunter Universitätsstiftungen, gemeinnützige Stiftungen und Pensionsfonds. Farallon wurde 1986 gegründet und hat seinen Sitz in San Francisco. Das Unternehmen ist eine erfahrene institutionelle Investment-Management-Gesellschaft, die in verschiedene Anlageklassen und Rechtsgebiete investiert. Es strebt danach, durch strenge Fundamentalanalysen, einen Bottom-up-Ansatz und einen Fokus auf Kapitalerhalt attraktive risikobereinigte Renditen für seine Anleger zu erzielen.

Über emeis

Mit fast 83.500 Fachkräften und Experten in den Bereichen Gesundheitswesen, Pflege und Unterstützung für besonders schutzbedürftige Menschen ist emeis in rund 20 Ländern vertreten und deckt fünf Geschäftsbereiche ab: psychiatrische Kliniken, medizinische und Rehabilitationskliniken, Pflegeheime, häusliche Pflege und Dienstleistungen sowie Einrichtungen für betreutes Wohnen. emeis betreut jährlich fast 280.000 Bewohner, Patienten und Begünstigte. emeis hat es sich zur Aufgabe gemacht, eine der größten Herausforderungen unserer Gesellschaft anzugehen: die steigende Zahl von Menschen, die durch Unfälle, Alter oder psychische Erkrankungen in eine prekäre Lage geraten sind. emeis, das zu 50,3 im Besitz von Caisse des Dépôts, CNP Assurances, MAIF und MACSF Epargne Retraite ist, ist an der Euronext Paris (ISIN: FR001400NLM4) notiert und ist Mitglied der Indizes SBF 120 und CAC Mid 60.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260114508182/de/

Contacts:

Pressekontakt

TwentyTwo Real Estate

https://twentytwo.com/

Dina Sanches Communication Manager

M 33 (0) 6 63 04 22 78 dsanches@twentytwo.com