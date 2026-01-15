Schau, ich finde es ja mutig von Investor Michael (Tojner) erneut eines seiner Babys an die Börse zu bringen. Und das auch noch in Frankfurt, wo ihm die Varta-Saga nachhängt (lies hier nach). Aber ehrlich: das geplante IPO der Asta Energy Solutions klingt spannend und ist auch schon mehrmals angedacht worden (ich hatte dir hier berichtet). Damals war Wien noch als Börsenplatz im Gespräch. Jetzt ist die Börsenstimmung für den Kupferverarbeiter Asta ...Den vollständigen Artikel lesen ...
